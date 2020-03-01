فيروس كورونا يضرب أكبر متنزهات بغداد

2020/03/01 | 17:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت أمانة بغداد يوم الأحد غلق أكبر متنزهات العاصمة جراء مخاوف من تفشي فيروس كورونا بعد ارتفاع عدد الإصابات.

وقالت الأمانة في بيان ورد لشفق نيوز، "حفاظاً على سلامة المواطنين الكرام تقرر غلق منتزه الزوراء ابتداءاً من صباح يوم غد الاثنين الموافق 2 آذار / 2020 وحتى يوم السبت الموافق 7 آذار / 2020".

وسجل العراق، السبت، 5 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 13 منذ رصد أول حالة الأسبوع الماضي، 6 منها في بغداد، و5 في كركوك، وواحدة في بابل، وأخرى في النجف لطالب إيران جرى ترحيله إلى بلده.

والأربعاء، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة من قبيل دور السينما والمقاهي والمنتديات لمدة 10 أيام.

كما قررت منع سفر مواطنيها وحظر دخول الوافدين من دول ينتشر فيها الفيروس مثل إيران والصين.

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