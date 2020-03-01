صحة الانبار تصدر بياناً بعد تداول انباء عن تسجيل حالة اصابة بـ ’’كورونا’’ في الفلوجة

2020/03/01 | 17:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم الانبار

نفت دائرة صحة محافظة الأنبار، الاحد (01 آذار 2020)، الانباء المتداولة حول تسجيل حالة اصابة بـ ’’كورونا’’ في الفلوجة.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تنفي الخبر الذي تداولته بعض الصفحات المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي مضمونه تسجيل حالة اصابة بفيروس كورونا في قضاء الفلوجة والتي ادت الى اخلاء المستشفى بالكامل ".

واضاف البيان أن " صحة الانبار تؤكد انه لم يتم تسجيل اي حالة للاصابة بهذا الفايروس في جميع اقضية المحافظة وانها مستعدة كامل الاستعداد لاي طارئ بهذا الخصوص .



كما ".

ونوهت المواطنين بعدم "الاستماع لمنشورات تلك الصفحات المغرضة التي تهدف الى زعزعة الامن وتخويف المواطنين"، فيما وجهت "الجهات الاعلامية الى اخذ المعلومة من مصدرها الرسمي وهو اعلام دائرة صحة الانبار ".

وكانت وزارة الصحة والبيئة، أصدرت السبت (29 شباط 2020)، بياناً بشأن اجراءاتها لمواجهة فايروس ’’كورونا’’، مؤكدة أن جميع الحالات المشخصة جاءت من ايران.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "إلحاقاً بالبيانات السابقة التي أصدرتها الوزارة نؤكد أن مجموع عدد المُشخّصين مختبرياً في العراق بلغ 13حالة؛ 12 منهم لعراقيين وحالة واحدة لطالب إيراني تم نقله إلى بلاده".

واضاف البيان أن "جميع الحالات التي شُخِّصت في العراق كانت لوافدين من إيران في وقت سابق"، لافتا إلى أن "الوزارة تؤكد على مسؤولية الجهات المعنية بتنفيذ مقررات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 والتي صدرت بتأريخ 26 شباط ومن ضمنها "غلق المحلات العامة كدور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية المختلفة للفترة من 27 شباط ولغاية 7 آذار 2020 وهذا يشمل المتنزهات العامة كمتنزه الزوراء ومدن الملاهي وغيرها، وتتحمل الجهات المخالفة الحكومية وغير الحكومية كافة التبعات القانونية لعدم تنفيذ مقررات اللجنة".

واردف أن "وزارة الصحة تؤكد اتخاذها كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية".

واشار البيان إلى أن "الوزارة تهيب الوزارة بكافة المؤسسات الإعلامية والمدونين وصفحات التواصل الاجتماعي أن يساهموا في نشر التثقيف والتوعية الصحية والحذر من تناقل الإشاعات غير المؤكدة من مصادر رسمية".

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