ان تعطس بمترو كأنك تصرخ ’’الله اكبر’’.. تقرير يكشف الوضع في طهران بعد انتشار ’’كورونا’’

2020/03/01 | 17:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف تقرير نشرته صحيفة ’’صنداي تايمز’’، اليوم الاحد 1 اذار 2020، عن الوضع في العاصمة الإيرانية طهران، بعد تفشي فيروس ’’كورونا’’ وارتفاع عدد الوفيات والاصابات بهذا المرض الخطير والذي لم يعلن عن علاج ناجع له الى الان.

وتحدثت المراقبة لويز كالاهان للصحيفة، كيف حول انتشار فيروس كورونا إلى طهران مدينة أشباح.

وتقول لويز إنها "وجدت العاصمة الإيرانية أشبه بمدينة أشباح بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد، وهلاك 43 شخصا بحسب الإحصاءات الرسمية".

وبحسب الصحيفة، فقد "أغلقت الحكومة المتاحف والمدارس في إطار حملتها لاحتواء المرض، بينما تواجه اتهامات بالتهوين من الخطر".

وأفادت مصادر للصحيفة، بأن "عدد المصابين يصل إلى 83 ألف شخص، وعدد الوفيات أكثر من 200".

وتابع التقرير "كما وألغيت صلاة الجمعة لأول مرة منذ إقامة الجمهورية الإسلامية في عام 1979، وانتشرت على الانترنت تصريحات حكومية مزيفة، ووصفات تقليدية يدعي أصحابها أنها لعلاج المرض تعتمد على الخل وماء الورد ونقيع أوراق الصفصاف".

وأشار التقرير الى ان "شوارع العاصمة الإيرانية خالية، والمتاجر مهجورة إلا من أصحابها، والناس يرتدون أقنعة و يتجنبون الاقتراب من بعضهم البعض حتى في وسائل المواصلات".

ونلقت الصحيفة عن احد الإيرانيين قوله، “أن تعطس في قطار الأنفاق بطهران، كأنك تصرخ الله أكبر في مترو نيويورك”.

هذا وترد كل أخبار وتقارير عن المزيد من الضحايا، من بينهم لاعبة كرة قدم عمرها 23 عاما، ونائب في البرلمان.



والناس في طهران متخوفون من المستقبل، وفقاً للتقرير.

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