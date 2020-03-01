الجيش التركي يقتحم مجلس عزاء في عفرين ويعتقل أصحابه

2020/03/01 | 17:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحمت القوات التركية برفقة فصائل من ما يسمى “الجيش الوطني”، يوم أمس السبت، مجلس عزاء في قرية كفر صفرة بريف عفرين، واعتقلت شخصين من العائلة، بحجة أن المتوفى كان يعمل

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