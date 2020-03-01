بالتزامن مع “التظاهرة الكبرى”.. القوات الأمنية تغلق المنطقة الخضراء

2020/03/01 | 17:39 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



اغلقت القوات الامنية، الاحد، مداخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، تزامنا مع موعد انطلاق التظاهرات ...

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