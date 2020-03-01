الجيش السوري يسقط طائرة تركية ثمنها 5 مليون دولار!

2020/03/01 | 17:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات أسقطت وحدات الجيش السوري اليوم الأحد، طائرة مسيرة تركية خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية على محور سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.وذكر مراسل سانا أن وحدة من الجيش تعاملت مع طائرة مسيرة لتركية وتم إسقاطها فوق منطقة سراقب, فيما تداولت بعض وسائل الإعلام خبراً عن إسقاط طائرة سورية فيما أن الطائرة التي […]

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