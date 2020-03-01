لمدة يومين.. كركوك تعطل الدوام الرسمي في دوائرها وتستثني عدداً منها

2020/03/01 | 17:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قررت ادارة محافظة كركوك، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في عدد من دوائرها يوم غد الاثنين والثلاثاء.وأوضحت الإدارة في بيان تلقته “العهد نيوز” أنها “عقب اجتماع لخلية الازمة برئاسة المحافظ راكان سعيد الجبوري والمعاون الفني والإداري ومدير المركز المشترك، قررت ان يكون الدوام في دوائر القطاع النفطي والكهرباء والماء والبلدية والمجاري […]

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