آخر تطورّات معركة «درع الربيع» شمال سوريا

2020/03/01 | 17:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فصائل المعارضة في محافظة إدلب، استعادتها السيطرة على عدد من المناطق، عقب مواجهات مع قوّات “الجيش السوري”، وذلك بغطاء جوّي تركي في إطار معركة “درع الربيع”.وأفادت مصادر عسكريّة

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