2020/03/01 | 17:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوميات الإحتجاجات..كتاب قيد الإنجاز – عبد الكريم بورقيبة سيصدر عن دار لارسا للنشر والتوزيع قريبا كتاب (يوميات الاحتجاجات في ساحة التحرير) يقول المؤلف حمدي العطار هو (أقل ما نستطيع نحن الكتاب أن نقدمه للابطال الشباب الذين استطاعوا ان يجعلوا للعراقيين وطن وللمواطنين حقوق وتغيرت معهم المعادلة ليكونوا الرقم الصعب في العملية السياسية، اهدي هذا […]

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