2020/03/01 | 17:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهق الناس أطلب كورونا ولو من الصين – ياس خضير البياتي تجارب العالم، متتاليات رياضية وهندسية بمنطق المنجزات والابتكارات، فهناك أمم صاعدة تتسابق مع الزمن الرقمي الذي ليس له افق محدد، وهناك أمم هابطة ومندهشة لا ترى في الزمن الا دورة حياتية تقليدية، كأنها عابرة سبيل تستجدي متطلبات حياتها في علب سردين مستوردة.بل ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أطلب كورونا ولو من الصين – ياس خضير البياتي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أطلب كورونا ولو من الصين – ياس خضير البياتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).