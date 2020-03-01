2020/03/01 | 17:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تمر حكومة علاوي؟ – نجاح سميسم أن مايجري هذه الأيام في الغرف المظلمة وفي دهاليز السياسة العراقية النتنة من مساومات وضغوطات على تشكيل كابينة علاوي الوزراية من قبل الكتل والأحزاب والمكونات التي تسمي نفسها عراقية وطنية وهي بعيدة كل البعد عن عراقيتها لأنها لاتبحث عن مصالح الوطن المقبل على أزمة حقيقية بقدر البحث عن […]

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