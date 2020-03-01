لعدم اكتمال النصاب.. البرلمان العراقي يؤجل التصويت على حكومة علاوي

2020/03/01 | 17:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البرلمان العراقي تأجيل انعقاد جلسته الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان من المفترض أن يصوت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة المؤقتة الخميس الماضي، إلا أن خلافات الكتل السياسية تسببت بتأجيل الجلسة إلى السبت ثم إلى الأحد.

ونشر مجلس النواب، محضر الجلسة الاستثنائية الذي كشف أن العدد الكلي للحاضرين بلغ 108 نواب من مجموع 329.





وقاطعت كتل سنية وكردية وكتلة دولة القانون الشيعية جلسة البرلمان في محاولة للإخلال بالنصاب القانوني.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية فإن اجتماع الكتل الشيعية خلص إلى التصويت على الحقائب الوزارية للشيعة وترك الحقائب السنية والكردية لحين الاتفاق عليها".

وذكرت الوكالة أيضا أن علاوي أجرى تغييرا في قائمة الوزراء التي قدمها الخميس الماضي لتشمل 16 وزيرا.

رئيس البرلمان محمد الحبلوسي، الذي ترأس جلسة الأحد، قال إن مهلة رئيس الوزراء المكلف تنتهي الاثنين، وعقد بعد الجلسة اجتماعا مغلقا مع نواب من تحالف القوى.

وتم تكليف علاوي (65 عاما)، وزير الاتصالات الأسبق، بتشكيل الحكومة الجديدة في الأول من فبراير، ولديه حتى الثاني من مارس للحصول على ثقة البرلمان وبخلافه يتم تكليف مرشح بديل، حسب الدستور العراقي.

ولا يحظى علاوي بتأييد الحراك الشعبي المستمر، حيث يطالب المحتجون بتكليف شخصية مستقلة لم تتولَ مناصب رفيعة مسبقا، وبعيدة عن التبعية للخارج.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر احتجاجات غير مسبوقة قتل خلالها حوالي 550 شخصا وأصيب 30 ألفا آخرين، معظمهم من المتظاهرين.



وقُتل متظاهر الأحد برصاص قوات الأمن في ساحة التحرير الرمزية وسط بغداد.

ودفعت الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها بغداد ومدن الجنوب، التي تطالب بإصلاحات سياسية شاملة وتغيير الطبقة السياسية التي تسيطر على البلاد منذ 17 عاما، إلى استقالة رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي في ديسمبر.

وندد المتظاهرون باختيار علاوي، باعتباره مقربا من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها منذ أشهر.

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