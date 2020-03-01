2020/03/01 | 17:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب عدي عواد يدعو الى التشاور من اجل التمديد لحكومة عبد المهدي بشروط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/01 | 17:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب عدي عواد يدعو الى التشاور من اجل التمديد لحكومة عبد المهدي بشروط) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب عدي عواد يدعو الى التشاور من اجل التمديد لحكومة عبد المهدي بشروط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).