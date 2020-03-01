العكيلي: سائرون ستتجه للمعارضة في حال المجيء بحكومة غير مستقلة

2020/03/01 | 17:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد النائب عن تحالف سائرون، صباح العكيلي، اليوم الاحد، ان تحاف سائرون سيتوجه نحو المعارضة في حال المجيء بحكومة غير مستقلة وخضوع رئيس الوزراء المكلف لارادات بعض الأحزاب.وقال العكيلي ان "تحالف الحلبوسي لايمكن ان يمثل المكون السني بأكمله وهناك نواب من نفس المكون تقف الى جانب تمرير حكومة علاوي".وأضاف ان “من غير الممكن ان يتحكم حزب او تحالف بعينه بالكابينة الوزارية من اجل الحصول على مكتسبات ووزارات تابعة له”.وأوضح ان "تحالف سائرون سيتوجه نحو المعارضة في حال تمرير حكومة متحزبة وغير مستقلة"، لافتا الى ان "بعض الأحزاب تحاول تمرير شخصيات معينة في الكابينة للحصول على وزارات تعتبرها خاصة بها".وبين ان "بعض الكتل تؤيد كابينة العلاوي بمرشحيها الذين طرحهم بجلسة الخميس، في حين تحاول بعض الكتل ومن مختلف المكونات تمرير شخصيات تابعة لها ضمن الكابينة، الامر الذي يجعل منها حكومة محاصصة تابعة لاحزاب معينة".

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