2020/03/01 | 18:01 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرو الديوانية يطلقون حملة لاصلاح زجاج الشبابيك والمقاعد في مدارس المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/01 | 18:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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