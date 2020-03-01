حكومة نينوى تمنع “الأراكيل” في المقاهى وتصدر قرارًا يخص أدوات المطاعم

2020/03/01 | 18:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: نينوى قررت حكومة نينوى، اليوم الأحد، منع الأراكيل في المقاهي وبعض أدوات الطعام في المطاعم في المحافظة.وقال مراسل “العهد نيوز” إنه “بناءً على توجيهات خلية الأزمة وبحضور محافظ نينوى نجم الجبوري والنائب الاول سيروان روژبياني تقرر منع تداول الأراكيل في جميع كافيهات ومقاهي ومطاعم محافظة نينوى واستخدام العلب الورقية وأدوات الطعام من […]

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