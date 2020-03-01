2020/03/01 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

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مفوضية حقوق الانسان تتفقد اجراءات مطار بغداد لمواجهة كورونا وتكشف نتائج الرصد

يتبع .............





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