تربية ذي قار توضح بشأن دوام موظفيها بعد قرار خلية الازمة

2020/03/01 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أصدرت مديرية تربية محافظة ذي قار، اليوم الاحد، بياناً بشأن الية دوام موظفيها بعد قرار خلية الازمة الحكومية الخاص بالوقاية من خطر انشار فايروس ’’كورونا’’ والذي اعلن العراق فيه عن تسجيل عدد من الإصابات.

وذكر البيان الصادر، من المديرية، والذي تلقته (بغداد اليوم)، "حسب توجيهات وزيرة التربية سها خليل العلي البك، ووفقا لما جاء بقرار خلية الأزمة ولغرض تفادي تداعيات انتشار مرض الكورونا من خلال الابتعاد عن تجمعات المراجعين تقرر ان يقتصر الدوام في المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار على المدير العام والسادة المعاونين ومدراء الأقسام اما دوام السادة الموظفين ليوم غد الاثنين الموافق 2 / 3 / 2020م".

وتابع البيان "اما بقية ايام الاسبوع سيقتصر على موظفي قسم الحسابات وشعبة التقاعد بدوام كامل، اما بقية موظفي الأقسام فيكون دوامهم وفق جدول يتم تحديده من قبل مدراء الاقسام حسب الحاجة الفعلية والماسة لخدماتهم اما عطلة المدارس فستبقى كما هي".

بغداد اليوم-متابعة

نشر موقع اخباري عربي، تقريرا سلط الضوء عبره، الى المخاوف التي يتسبب بها فيروس كورونا، والتي أدت بالعراقيين الى تغيير سريع في نمط حياتهم الاجتماعية، والتي لم تغيرها ظروف استثنائية مرت بها البلاد طيلة الخمس عشرة سنة الماضية.

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يتبع .............

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة يحيى ال سحاق، اليوم الاحد، ان جميع المنافذ الحدود الايرانية مفتوحة نحو العراق، ولا يوجد اي خلل في وتيرة تصدير السلع الى هذا البلد.

وفي حديثه لوسائل الاعلام الإيراني، بشأن وضع

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