2020/03/01 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة يحيى ال سحاق، اليوم الاحد، ان جميع المنافذ الحد...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مسؤول ايراني: جميع المنافذ الحدودية مفتوحة مع العراق.. أكثر من الفي شاحنة عبرت خلال 10 ايام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مسؤول ايراني: جميع المنافذ الحدودية مفتوحة مع العراق.. أكثر من الفي شاحنة عبرت خلال 10 ايام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).