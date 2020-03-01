إليسا تأجل حفلها الفني في اربيل بسبب كورونا

2020/03/01 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم

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اجلت الفنانة اللبنانية، إليسا، الاحد (01 آذار 2020)، حفلها الفني الذي كان من المقرر اقامته اربيل ،...





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