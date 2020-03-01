فيروس كورونا.. آخر المستجدات وأحدث الأخبار لحظة بلحظة

2020/03/01 | 18:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تتسابق دول العالم لتبني إجراءات احترازية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يواصل تفشيه وحصد الأرواح.وشهدت الحصيلة اليومية لوفيات فيروس كورونا المستجد في الصين الأحد انخفاضا طفيفا، مع تسجيل 35 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة في مقابل 47 حالة خلال اليوم السابق، حسبما أعلنت لجنة الصحة الوطنية، غير […]

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