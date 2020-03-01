تربية ذي قار توضح بشأن دوام موظفيها بعد قرار خلية الازمة

2020/03/01 | 18:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار أصدرت مديرية تربية محافظة ذي قار، اليوم الاحد، بياناً بشأن الية دوام موظفيها بعد قرار خلية الازمة الحكومية الخاص بالوقاية من خطر انشار فايروس ’’كورونا’’ والذي اعلن العراق فيه عن تسجيل عدد من الإصابات.وذكر البيان الصادر، من المديرية، والذي تلقته “العهد نيوز” ,”حسب توجيهات وزيرة التربية سها خليل العلي البك، […]

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