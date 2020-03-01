محافظ ميسان يأمر بأغلاق عدد من الدوائر وتخفيض عدد الموظفين الى النصف

2020/03/01 | 18:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اصدر محافظ ميسان علي دواي،اليوم الاحد، امرا بأغلاق العديد من الدوائر في المحافظة منعا لانتقال فيروس كورونا.وقال بيان عن مكتب المحافظ ، ان دواي، أمر بعد ترأسه الاجتماع الرابع لخلية الازمة بأغلاق دوائر الضمان الاجتماعي، والضريبة، والتقاعد، مدة خمسة أيام، اضافة الى تقليص عدد الموظفين الى النصف، كما تم الايعاز بغلق الحدائق […]

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