خلافاً لرغبة “أوبك” العراق يرفع مستويات انتاج النفط رغم انخفاض اسعاره

2020/03/01 | 18:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، رفع صادرات النفط الخام إلى 3.391 مليون برميل يوميا خلال فبراير/ شباط، بعدما كانت 3.306 مليون برميل يوميا في يناير/ كانون الثاني.أسعار النفط ستستمر في التراجع حتى يبدأ الطلب يأخذ مسارا تصاعديا وغير ذلك ليس مجديا على المدى القصير — Fahad M Bin Jumah […]

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