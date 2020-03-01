الاستخبارات العسكرية تجري فحوصات موقعية للمواطنين للتثقيف بآثار “كورونا”

2020/03/01 | 18:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن الخبير الامني فاضل أبو رغيف، اليوم الأحد، عن إجراء الاستخبارات العسكرية فحوصات موقعية للمواطنين للتثقيف بآثار “فيروس كورونا”.وقال ابو رغيف في تغريدة على موقعه في “تويتر” واطلعت عليها “العهد نيوز” ، إنه “بمبادرة تمتزج مع المجتمع العراقي، قامت الاستخبارات بحملة توعوية واسعة وفحوصات موقعية للمواطنين للتثقيف بآثار كورونا وبث محاضرات […]

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