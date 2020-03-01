"ماستر كي" تقدم خدمات "مثالية" وسلف بين 5 و25 مليوناً

2020/03/01 | 18:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت شركة "كي" يوم الأحد تواصل تحديث انظمتها بما يساهم في تعدد الخدمات "المثالية الى جمهور المستفيدين من حملة "ماستر كي" الدولية بما فيها سلف بين 5 و25 مليون دينار.

وقال مصدر مسؤول في الشركة لشفق نيوز، إن "حامل بطاقة الدفع الالكتروني ماستر كي الدولية يحصل على منتجات مثالية تكاد لا تتوفر في سوها من البطاقات المصدرة".

ولفت المصدر إلى أن "هذا الأمر خلقه التنافس الكبير داخل سوق العمل، وقاد الشركة الى تبني اليات تواكب افضل انظمة الدفع الالكتروني المعتمدة عالميا، وكذلك تتوافق مع تعليمات البنك المركزي العراقي الهادفة الى التحول من مجتمع نقدي الى الكتروني".

وتابع المصدر أن حامل بطاقة "ماستر كي" الدولية أمامه فرصة للخيار بين السلف المحددة والتي تتراوح مبالغها بين 5 – 25 مليون دينار عراقي، كما يتم تقديم منتجات جديدة بالتزامن مع توطين رواتب منتسبي وزارة الداخلية في مصرف الرافدين الشريك الفاعل للشركة العالمية للبطاقة الذكية.

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