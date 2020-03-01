2020/03/01 | 18:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهالي منطقة "سيد عاشور" في ميسان يطالبون الصحة باخراج فرق صحية لتعقيم المنطقة كونها مليئة بالحيوانات ومعرضة للاصابة بالاوبئة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/01 | 18:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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