2020/03/01 | 18:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجامعة وحديث الأرقام مشاهدات في السليمانية الجميلة – عكاب سالم الطاهر كانت السيارة التي تقلنا ، تسرع نحو كلية العلوم الانسانية ، حيث موعد اللقاء مع الدكتورة ابتسام اسماعيل قادر ، عميدة الكلية.ونحن في الطريق ، كان الاعلامي الصديق باسل الخطيب ، يحدثني عن جامعة السليمانية ورئيسها الدكتور في لبايولوجي رضا حسن حسين .[…]

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