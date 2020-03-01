2020/03/01 | 18:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية ضد كورونا محافظ النجف يعلن عن قرب إفتتاح المستشفى الألماني النجف – سعدون الجابري أعلن محافظ النجف لؤي الياسري عن قرب افتتاح الصرح الطبي الكبير (المستشفى الألماني) الذي يعد مطلبا أساسياً لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها ، من أجل سد احتياجاتهم الطبية المختلفة .وبين الياسري في بيان تلقته (الزمان) […]

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