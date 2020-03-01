2020/03/01 | 18:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قسم حماية واسط يكمل التعامل مع 4152إعتراضاً العمل يناقش آلية تنفيذ مشروع دعم إعادة إعمار العراق بغداد – قصي منذر عقد مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رائد جبار باهض اجتماع مع مدير مشروع دعم إعادة إعمار العراق من خلال التنمية والنمو والتشغيل والوفد المرافق للتباحث حول آلية تنفيذ المرحلة […]

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