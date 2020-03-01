أوزيل يعتزم البقاء مع أرسنال حتى نهاية عقده

2020/03/01 | 18:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة يعتزم مسعود أوزيل البقاء في صفوف ارسنال الإنجليزي لكرة القدم حتى نهاية عقده في 2021، وذلك وفقا لما صرح به مدير أعمال اللاعب الألماني الدولي السابق إركوت سوغوت.وفي مقابلة مع صحيفة “آي” البريطانية، قال سوغت إن أوزيل لا يزال أمامه 15 شهرا، ومن المؤكد تماما أنه سيظل في ارسنال حتى نهاية […]

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