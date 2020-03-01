شرق بعقوبة.. اعتقال 3 مشتبه بهم وتدمير مضافتين لداعش

2020/03/01 | 18:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلنَ قائد دشرطة محافظة ديالى، اللواء حامد خليل الشمري، اليوم الأحد، اعتقال 3 من المشتبه بهم وتدمير مضافتين لداعش خلال عملية امنية واسعة في غابات البساتين والمناطق التابعة لناحية العبارة، لدك اوكار تنظيم داعش الإرهابي.وقال اللواء الشمري، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “هذه العملية تهدف الى دك اوكار […]

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