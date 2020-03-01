أزمتنا الاقتصادية ومفاتيح الحل

2020/03/01 | 18:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إياد السامرائي رئيس مجلس شورى الحزب الإسلامي العراقي الاقتصاد مفتاح الاستقرار ان نمى .وباب للاضطراب ان هوى ..واقتصادنا على حافة الهاوية ما لم نتدارك الامر، والاستدراك يكون في ان يتحمل كل الشعب عبء الاستدراك .بدأ بالثري الذي اثرى في ظل الاوضاع التي مضت، وانتهاءً بالفقير الذي انسحق .قلت مرات ومرات […]

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