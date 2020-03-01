ظهور بحيرات وسط الاحياء السكنية في الديوانية | تقرير

2020/03/01 | 18:26 - المصدر: قناة التغيير

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لا غريب أن تشاهد البحيرات المتعددة في أغلب الأحياء السكنية الكبيرة وسط الديوانية والحلول في سحب المياه منها تكاد تكون معدومة، والأهالي يشكون حالهم وبيوتهم التي أخذت تحتلها الرطوبة والتآكل والروائح الكريهة والأمراض في ظل غياب واضح لدور المسؤول.

تقرير: محمد حسن

#العراق #الديوانية

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