كركوك تعطل الدوام في دوائرها يومي الاثنين والثلاثاء

2020/03/01 | 18:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت إدارة محافظة كركوك تعطيل الدوام الرسمي في عدد من دوائرها يوم غد الاثنين والثلاثاء حفاظاً على سلامة مواطنيها، وضمن متطلبات وتوصيات خلية الأزمة في المحافظة.

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