مواجهات عنيفة بين الشرطة اليونانية ومهاجرين قادمين من تركيا

2020/03/01 | 18:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم الأحد، بين أفراد الشرطة اليونانية ومهاجرين قادمين من تركيا.

وذكرت وكالة "رويترز" أن المواجهات وقعت عند نهر إيفروس الفاصل بين تركيا واليونان.

ورشق المهاجرون المتدفقون من تركيا الشرطة بالحجارة، لترد الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

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