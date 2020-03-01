2020/03/01 | 18:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ الغد برس:

اعلن قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري، اليوم الاحد، عن انطلاق عملية امنية في غابات البساتين والمناطق التابعة لناحية العبارة.

وقال الشمري في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه ان "هذه العملية تهدف الى دك اوكار عصابات داعش الارهابية التي تستغل كثافة الأشجار لتنفيذ مآربها في المناطق القريبة من البساتين".

واضاف ان "القطعات الامنية من شرطة ديالى والحشد الشعبي توغلت الى عمق البساتين وتمكنت من تدمير مضافتين وضبط هاون والقاء القبض على ثلاث من المشتبه بهم وان العملية مستمرة حتى تحقيق اهدافها المرسومة".

واشار الشمري الى ان "التنسيق العالي بين قيادة الشرطة وعشائر هذه المناطق سوف يسهم في وضع الحلول الجذرية للاستقرار الامني في مناطق زور نهر ديالى وقرى زاغنية والحد الاخضر والقضاء على خلايا عصابات داعش الارهابية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد شرطة ديالى يعلن عن انطلاق عملية امنية في بساتين ناحية العبارة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد شرطة ديالى يعلن عن انطلاق عملية امنية في بساتين ناحية العبارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).