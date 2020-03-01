2020/03/01 | 18:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن قائد شرطة ديالى، اللواء حامد خليل الشمري، اليوم الاحد، عنانطلاق عملية امنية في غابات البساتين والمناطق التابعة لناحية العبارة.وقال الشمري في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان"هذه العملية تهدف الى دك اوكار عصابات داعش الارهابية التي تستغل كثافةالأشجار لتنفيذ مآربها في المناطق القريبة من البساتين".واضافان "القطعات الامنية من شرطة ديالى والحشد الشعبي توغلت الى عمق البساتينوتمكنت من تدمير مضافتين وضبط هاون والقاء القبض على ثلاث من المشتبه بهم وانالعملية مستمرة حتى تحقيق اهدافها المرسومة".واشارالشمري الى ان "التنسيق العالي بين قيادة الشرطة وعشائر هذه المناطق سوف يسهمفي وضع الحلول الجذرية للاستقرار الامني في مناطق زور نهر ديالى وقرى زاغنية والحدالاخضر والقضاء على خلايا عصابات داعش الارهابية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية امنية في بساتين ناحية العبارة بديالى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عملية امنية في بساتين ناحية العبارة بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).