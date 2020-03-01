كركوك تعطل الدوام الرسمي في دوائرها ليومي الاثنين والثلاثاء

2020/03/01 | 18:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت ادارة محافظة كركوكً، اليوم الاحد ، تعطيل الدوام الرسمي في عددا من دوائرها يوم غدًا الاثنين والثلاثاء حفاظًا على سلامة مواطني كركوك وضمن متطلبات وتوصيات خلية الازمة بالمحافظة.واكدت ادارة محافظة كركوك في بيان عقب اجتماع لخلية الازمة برئاسة المحافظ راكان سعيد الجبوري والمعاون الفني والإداري ومدير المركز المشترك ،ان دوائر القطاع النفطي والكهرباء والماء والبلدية والمجاري والبلديات والمصارف سيكون فيها الدوام بنسبة 50‎%‎ وحتى الساعه الواحدة ظهراً، فيما تستثنى دائرة صحة كركوك وجميع التشكيلات الامنية من التعطيل.واشارت الادارة الى ان خلية الازمة ستبقى تعمل بشكل مستمر وتعقد اجتماعاتها في ديوان المحافظة ،ويخول مدراء الدوائر المشمولة بالتعطيل الكامل في تحديد الدوام بنسبة 50‎%‎بعد استحصال موافقة رئيس خلية الازمة.يذكر ان محافظة كركوك سجلت 4 حالات اصابة بفيروس كورونا وجميعهم قادمون من ايران.

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