حكومة ميسان تعلن عن إجراءات احترازية جديدة ضد كورونا منها غلق بعض الدوائر

2020/03/01 | 18:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن محافظ ميسان، علي دواي لازم، اليوم الاحد ، اتخاذ إجراءات احترازية وقائية جديدة لمواجهة فايروس كورونا المتجدد.





وقال في بيان تلقته "الغد برس"، انه "وجه اللجنة العليا وخلية المتابعة بغلق دوائر : التقاعد ، الضريبة ، الرعاية الاجتماعية، لغاية يوم الخميس ٢٠٢٠/٣/٥ فضلا عن الحدائق والمتنزهات ومخاطبة دوائر الدولة بتخفيض اعداد الموظفين".

واوعز "بمنع المواطنين من زيارة المرضى في المستشفيات و اقتصار مرافق واحد مع المريض الراقد في المستشفى ، وتخصيص مبلغ مالي لمديرية الدفاع المدني لشراء مواد معقمه لتعفير الاماكن العامة ، مؤكداً ،على الاستمرار بحملة التوعية الوقائية الصحية لمنع انتقال العدوى".

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