بالفيديو.. إغماء طفل إيراني يحمل اعراض كورونا بلا مساعدة

2020/03/01 | 18:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: يبلغ فايروس كورونا ذروة انتشاره في إيران هذه الايام، حيث أوصت السلطات الصحية السكان بعدم مغادرة المنازل الا للضرورة.وظهرت اعراض مرض كورونا على صبي في إحدى شوارع طهران.

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