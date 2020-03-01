الفحص الوقائي يؤكد سلامة منتسبي فوج طوارئ كربلاء الثالث من كورونا

2020/03/01 | 18:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله/ ..اعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الاحد، عن ان الفحص الوقائي الذي قامت به مفارز صحة كربلاء اكد عدم وجود اية اصابة بفايروس كورونا لدى منتسبي فوج طوارئ كربلاء الثالث .وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) ضمن “الإجراءات الاحترازية للحد من فايروس كورونا ، وبهدف اتخاذ التدابير اللازمة […]

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