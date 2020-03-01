تركيا تعتقل رئيس تحرير وكالة أنباء روسية وسط توتر مع موسكو

2020/03/01 | 18:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قالت وكالة “سبوتنيك” الإعلامية الروسية، إن الشرطة التركية أوقفت، يوم الأحد، رئيس تحرير موقعها الناطق بالتركية، في ظل تصاعد التوتر بين أنقرة وموسكو.وأوضحت الوكالة أن “رئيس تحرير موقع سبوتنيك الناطق بالتركية ماهر بوزتيبي أوقف”، مضيفة أنه سينقل إلى “مقر شرطة إسطنبول”.وأكدت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير شبكة “روسيا سيغودنيا” التي تضم […]

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