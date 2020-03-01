كركوك تقلص الدوام في مؤسسات الدولة بسبب كورونا

2020/03/01 | 18:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت إدارة محافظة كركوك يوم الأحد تقليص الدوام في مؤسسات الدولة لمدة يومين للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد في المحافظة.

وذكرت إدارة المحافظة في بيان ورد لشفق نيوز، أن خلية الازمة برئاسة المحافظ راكان سعيد الجبوري قررت أن "دوائر القطاع النفطي والكهرباء والماء والبلدية والمجاري والبلديات والمصارف سيكون فيها الدوام بنسبة 50% وحتى الساعه الواحدة ظهرًا، فيما تستثنى دائرة صحة كركوك وجميع التشكيلات الامنية من التعطيل" .

وأشارت الإدارة إلى أن "خلية الأزمة ستبقى تعمل بشكل مستمر وتعقد اجتماعاتها في ديوان المحافظة، ويخول مدراء الدوائر المشمولة بالتعطيل الكامل في تحديد الدوام بنسبة 50% بعد استحصال موافقة رئيس خلية الأزمة".

وسجل العراق السبت 5 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 13 منذ رصد أول حالة الأسبوع الماضي، 6 منها في بغداد، و5 في كركوك، وواحدة في بابل، وأخرى في النجف لطالب إيران جرى ترحيله إلى بلده.

والأربعاء، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام.

كما قررت منع سفر مواطنيها وحظر دخول الوافدين من دول ينتشر فيها الفيروس مثل إيران والصين.

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