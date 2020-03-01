تركيا تعلق تسيير الرحلات الجوية الى اقليم كوردستان اسبوعا واحدا

2020/03/01 | 18:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت سلطات الطيران المدني في تركيا تعليق تسيير الرحلات الجوية الى اقليم كوردستان اسبوعا واحدا، بحسب ما افادته به ادارة مطار السليمانية الدولي اليوم الاحد.

وذكر قسم الاعلام والعلاقات في المطار ببيان اليوم انه وبسبب فيروس كورونا وفي اعلان وردنا من قبل الخطوط الجوية التركية تقرر ايقاف تسيير الرحلات الجوية الى الاقليم حتى يوم 9/3/2020.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه قد قال يوم السبت إنه تم وقف كل رحلات الركاب الجوية من وإلى إيطاليا والعراق وكوريا الجنوبية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أن هذا الإجراء سينفذ اعتبارا من الساعة 12 صباح الأحد.



وتابع أنه تم أيضا إغلاق كل المعابر البرية بين تركيا والعراق.



وكانت تركيا قد أوقفت من قبل رحلات الركاب الجوية من وإلى إيران والصين.

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