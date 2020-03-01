إنتر ميلان: الدوري الإيطالي يواجه خطر الإلغاء

2020/03/01 | 18:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أكد الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلان,جوسيبي ماروتا،اليوم الأحد، أن موسم دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم "سيريا آ" 2019-2020,مهدد بخطر الإلغاء بسبب مخاوف تتعلق بانتشار فيروس كورونا.

وتأجلت 5 مباريات كان من المقرر إقامتها مطلع الأسبوع الحالي خلف أبواب مغلقة في مناطق تأثرت بانتشار الفيروس.

وقال ماروتا في تصريحات لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية" إذا ما تم تأجيل مزيد من المباريات,سنواجه خطر الإلغاء".

وأضاف "إنها بطولة مشوهة بسبب التأجيلات عليك التفكير فقط في الإصابات والإيقافات,وهناك أيضًا الجانب النفسي عندما تنظر إلى ترتيب الفرق".

وتابع" أشعر بقلق بشأن مباراة إنتر ميلان أمام ساسولو المقررة الأحد المقبل,كيف نتعامل مع الموقف,لا يمكننا اللعب خلف أبواب مغلقة لأنه سيكون من العبث اللجوء لإجراء في أسبوع لم نطبقه في الأسبوع السابق,لا أرى حلًّا لذلك"؟.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة من 24 مباراة,بفارق 6 نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني برصيد 60 نقطة من 25 مباراة,بينما يتصدر لاتسيو الترتيب برصيد 62 نقطة من 26 مباراة.

بغداد اليوم/ متابعة

فاز البطل الروسي للفنون القتالية، محمد أنكالاييف على نظيره المولدوفي أيون كوتسيلابا، اليوم الأحد، في بطولة "UFC 169" للفنون القتالية المختلطة بولاية فيرجينا الأمريكية بعد 38 ثانية فقط من بداية النزال.

وأنهى الحكم ا

بغداد اليوم- بغداد

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، منافسات الجولة الرابعة بدوري الكرة الممتاز، فيما اعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة اليوم الاحد، (1شباط 2020)، عن طواقم تحكيم الجولة.

ويلتقي الثلاثاء، النجف والكهرباء بقيادة الحكم الدولي مهند قاسم، وبغد

بغداد اليوم - متابعة

حقق فريق إشبيلية فوزاً كبيراً ومثيراً على حساب ضيفه أوساسونا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مجنونة جمعتهما على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

ونجح فريقا

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