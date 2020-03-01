وزير الصحة الإيراني: سننشر 300 الفاً من الطواقم الطبية في المدن للبحث عن المصابين بكورونا

2020/03/01 | 18:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

كشف وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، الأحد (01 آذار، 2020) عن مشروع لمكافحة فيروس كورونا، فيما لفت الى أن بلاده ستنشر 300 الفاً من الطواقم الطبية في المدن للبحث عن المصابين به.

وقال نمكي، في تصريح صحفي: "لدينا مشروع لمكافحة فيروس كورونا سنبدأ به خلال يومين"، مضيفا: "سننشر 300 الف شخص من الطواقم الطبية في المدن للبحث عن حالات الإصابة بفيروس كورونا".

ولفت الى أن "عدد الحالات التي تعافت من فيروس كورونا بلغ 175 حالة وهو امر مفرح بالنسبة لنا".

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران زهاء 340 حالة، انتهت 24 منها على الأقل بالوفاة، حيث تحولت البلاد إلى إحدى أكبر البؤر لتفشي الفيروس، إلى جانب الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

بغداد اليوم - البصرة

حذر الخبير الزراعي عدنان المشرفاوي، الاحد، من استمرار زراعة شجرة الكونوكاربس من قبل جهات حكومية في البصرة بشكل غير مدروس وغير علمي.

وقال المشرفاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الجهات الحكومي

بغداد اليوم-متابعة

نشر موقع اخباري عربي، تقريرا سلط الضوء عبره، الى المخاوف التي يتسبب بها فيروس كورونا، والتي أدت بالعراقيين الى تغيير سريع في نمط حياتهم الاجتماعية، والتي لم تغيرها ظروف استثنائية مرت بها البلاد طيلة الخمس عشرة سنة الماضية.

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يتبع .............

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