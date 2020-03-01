2020/03/01 | 18:36 - المصدر: بغداد اليوم
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وأظهر شريط مص...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. عاصفة ترابية ورياح قوية تجتاح أجواء كربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
ضربت محافظة كربلاء، اليوم الاحد، عاصفة ترابية مصحوبة برياح عالية وقوية جدا.
وأظهر شريط مص...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. عاصفة ترابية ورياح قوية تجتاح أجواء كربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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