بالفيديو.. عاصفة ترابية ورياح قوية تجتاح أجواء كربلاء

2020/03/01 | 18:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

ضربت محافظة كربلاء، اليوم الاحد، عاصفة ترابية مصحوبة برياح عالية وقوية جدا.

وأظهر شريط مص...





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