تعرف على بعض اسماء التشكيلة الوزارية الجديدة

2020/03/01 | 18:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رياض كاظم غيدان الخزرجي وزيرا للاعمار والإسكان حسين احمد جعفر وزيرا للنفط نظير عباس حسون علي وزيرا للموارد المائية حسن سليمان وهاب البياتي وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية احمد مكي راجي […]

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