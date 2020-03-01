غلق منتزه الوزراء بسبب كورونا

2020/03/01 | 18:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاحد، عن غلق متنزه الزوراء كإجراء إحترازي بعد تسجيل بغداد حالات اصابة بفيروس كورونا المستجد.

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